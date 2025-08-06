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    «Ницца» — «Бенфика»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ницца» и «Бенфика» сойдутся в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 6 августа в 22:00 мск.

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    В последний раз команды пересекались в 2022 году в рамках товарищеской встречи, которую тогда крупно выиграла «Бенфика» (3:0). Сейчас «орлы» в приподнятом настроении, они уже ощутили запах нового сезона, выиграв у «Спортинга» Суперкубок Португалии.

    «Ницца» только начинает, до этого у нее были только товарищеские спарринги, по которым сложно судить об игровой форме команды.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не будем забывать, что «Бенфика» принимала участие в клубном чемпионате мира, где дошла до первого раунда плей-офф. В общем, нас ждет интересный поединок.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Бенфика» — фаворит букмекеров с небольшим перевесом. Ставки принимаются с коэффициентами 2.92 и 2.41.

    • На LiveSport также считают, «орлов» фаворитами и считают, что у них больше шансов на успех. Ставки на матч можно посмотреть здесь.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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