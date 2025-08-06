В последний раз команды пересекались в 2022 году в рамках товарищеской встречи, которую тогда крупно выиграла «Бенфика» (3:0). Сейчас «орлы» в приподнятом настроении, они уже ощутили запах нового сезона, выиграв у «Спортинга» Суперкубок Португалии.
«Ницца» только начинает, до этого у нее были только товарищеские спарринги, по которым сложно судить об игровой форме команды.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Не будем забывать, что «Бенфика» принимала участие в клубном чемпионате мира, где дошла до первого раунда плей-офф. В общем, нас ждет интересный поединок.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Бенфика» — фаворит букмекеров с небольшим перевесом. Ставки принимаются с коэффициентами 2.92 и 2.41.
- На LiveSport также считают, «орлов» фаворитами и считают, что у них больше шансов на успех. Ставки на матч можно посмотреть здесь.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.