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    Сможет ли «Ницца» противостоять португальскому сопернику?

    Ницца — Бенфика: прогноз на футбол и ставка за 2.30

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Бенфика»
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    Вангелис Павлидис — нападающий «Бенфики»
    «Ницца» встретится с «Бенфикой» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 6 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Ницца»

    Путь к 1/2 финала: Французская команда напрямую пробилась в 1/2 финала квалификации ЛЧ, где встретится с «Бенфикой». «Ницца» начнет противостояние на своем поле.

    В прошлом сезоне Лиги 1 команда заняла 4-е место в таблице с 60-ю очками в активе. «Ницца» отстала от топ-3 в чемпионате лишь на 1 балл.

    Ницца — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке команда обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2, забив победный гол на 79-й минуте. До этого «Ницца» проиграла «Санкт-Паули» (0:2).

    В последних 6-и контрольных встречах команда проиграла только 1 раз, 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Нанси» (3:3). За этот отрезок «Ницца» сумела забить 13 голов при 9-и пропущенных.

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    • Состояние команды: Прошлый сезон «Ницца» точно может занести себе в актив. Команда действительно боролась за топ-3 в Лиге 1, но чуть-чуть не хватило. Сейчас «Ницца» будет пробиваться в основной этап ЛЧ через квалификацию.

    У команды есть интересный и результативный нападающий Эванн Гессанд, который являлся лучшим бомбардиром «Ниццы» в прошедшем сезоне. За 33 матча форвард забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

    «Бенфика»

    Путь к 1/2 финала: Команда также напрямую пробилась в полуфинал квалификации Лиги чемпионов. «Бенфика» могла избежать матчей отбора, но чуть-чуть не хватило...

    Дело в том, что команда боролась за чемпионство в Португалии со «Спортингом», но проиграла борьбу заняв 2-е место в лиге. «Бенфика» отстала от соперника всего на 2 балла.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: В прошедшем матче за Суперкубок Португалии команда обыграла «Спортинг» со счетом 1:0, забив победный гол на 50-й минуте. Матчем ранее «Бенфика» также одолела «Фенербахче» (3:2).

    До этого команда принимала участие на клубном ЧМ, где дошла до 1/8 финала. На групповом этапе «Бенфика» обыгрывала «Баварию» (1:0) и «Окленд Сити» (6:0). Уже в матче плей-офф команда уступила «Челси» (1:4 ДВ).

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    Состояние команды: «Бенфика» провела очень хороший отрезок на клубном ЧМ, а затем еще и выиграла Суперкубок Португалии. Кажется, команда полностью готова к противостоянию с «Ниццей» в квалификации ЛЧ.

    Стоит отметить, что «Бенфика» выиграла все 2 очные встречи против «Ниццы» (3:0 и 2:1). Смогут ли португальцы победить и на сей раз? На чужом поле это будет сделать гораздо сложнее...

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и товарищеских встречах «Ницца» проиграла только 1 раз

    • «Бенфика» выиграла 4 раза в последних 5-и встречах во всех турнирах

    • «Бенфика» обыгравала «Ниццу» во всех 2-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 2.30, победа «Ниццы» — 3.00, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Бенфика» находится в игровом тонусе. В последнее время португальская команда действует очень уверенно.

    Ставка: Победа «Бенфики» за 2.30.

    Прогноз: «Ницца» будет пытаться доминировать на своем поле, но «Бенфика» откроет счет в матче.

    Ставка: «Бенфика» забьет первый гол за 1.80.

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    Ницца — Бенфика: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 06.08.202522:00. Сможет ли «Ницца» противостоять португальскому сопернику?
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