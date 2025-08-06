Мюллер перешел в «Ванкувер»

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
35-летний Мюллер подписал контракт на сезон-2025, в соглашение также входит опция продления на сезон-2026 с использованием правила назначенного игрока (выведения зарплаты игроки за пределы потолка).
Мюллер является воспитанником «Баварии». Немец выиграл в составе мюнхенцев 33 титула: 13 чемпионств Бундеслиги, 8 Суперкубков Германии, 6 Кубков Германии, 2 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира и 2 Суперкубка УЕФА.
Вместе с национальной командой игрок стал чемпионом мира в 2014-м году.