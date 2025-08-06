Эктову сделали операцию на колене

Крайнему защитнику «Пари НН»сделали операцию на колене в немецком Мюнхене.

«Первая операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо. Знаю, что болельщики переживают за меня — и чувствую эту поддержку. Спасибо каждому! Передаю привет болельщикам "Пари НН" и всему Нижнему Новгороду. Надеюсь восстановиться и вернуться как можно быстрее! » — написано на сайте клуба.

Второй этап лечения 29-летний Эктов пройдет в начале сентября, тогда же станут известны и примерные сроки его восстановления. Защитник страдает хронической травмой колена и сейчас ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне Эктов провел за «Пари НН» 30 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.