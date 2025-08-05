В сборной России подтвердили, что в сентябре состоится товарищеский матч с Иорданией

В пресс-службеобъявили, что подопечныесыграют контрольный матч против

Встреча запланирована на 4 сентября, а точное место проведения станет известно позже.

«Сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Иордании 4 сентября. Информация о городе и стадионе будет опубликована дополнительно. Напомним, команда Иордании квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года и дошла до финала Кубка Азии в 2024 году. В текущем рейтинге ФИФА сборная занимает 64-е место», — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале сборной России.

В июне россияне уже провели две товарищеские встречи — одержали победу над Беларусью (4:1) и сыграли вничью с Нигерией (1:1).

Для сборной Иордании участие в грядущем чемпионате мира станет дебютным.