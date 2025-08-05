Газзаев: В большинстве клубов РПЛ посредственные легионеры

Валерий Газзаев Фото: globallookpress.com
«Мы видим сегодня, что многие клубы засоряют наш чемпионат легионерами среднего уровня, которые, так сказать, не востребованы не только в своих странах, но и вообще нигде. И они занимают места наших российских молодых футболистов.
Посмотрите, сколько сейчас талантливой молодёжи играет и в ЦСКА, и в "Локомотиве"! Надо давать возможность играть молодым игрокам, которые показывают результат», — сказал Газзаев «Московскому комсомольцу».
Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, по которому можно иметь в заявке 13 иностранцев, но на поле могут находиться не более 8-ми.