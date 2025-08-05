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    Газзаев: В большинстве клубов РПЛ посредственные легионеры

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив ЦСКА
    Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев считает, что в нынешних реалиях надо больше доверять российским футболистам, а не завозить пачками в страну посредственных легионеров, приведя в пример ЦСКА и «Локомотив».

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Мы видим сегодня, что многие клубы засоряют наш чемпионат легионерами среднего уровня, которые, так сказать, не востребованы не только в своих странах, но и вообще нигде. И они занимают места наших российских молодых футболистов.

    Посмотрите, сколько сейчас талантливой молодёжи играет и в ЦСКА, и в "Локомотиве"! Надо давать возможность играть молодым игрокам, которые показывают результат», — сказал Газзаев «Московскому комсомольцу».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, по которому можно иметь в заявке 13 иностранцев, но на поле могут находиться не более 8-ми.

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