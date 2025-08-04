Александр Соболев: Я полностью освоился в команде

Форвардрассказал, что полностью адаптировался в санкт-петербургском клубе.

«Могу лишь повторить, что уже полностью освоился в команде. Понимаю, что мне доверяют партнеры, тренерский штаб. Отдаю всего себя, и это нормально, а не что‑то особенное», — отметил футболист в интервью «Матч ТВ».

В матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) Соболев смог сравнять счет в игре и добыл для «Зенита» ничейный результат.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против грозненского «Ахмата» 9 августа. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.