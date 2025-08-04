2-й таймРубин — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку («Рубин»)«Рубин» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:37
    • Сборная России проведет товарищеский матч с командой Иордании
  • 19:10
    • «Рубин» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч РПЛ
  • 21:18
    • Оливейра: Барко не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
  • 20:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче
  • 20:29
    • Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Ротор» — «Енисей»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Первая лига Футбол России Енисей Ротор Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Матч ФНЛ «Ротор»«Енисей» состоится 4 августа в 20:00 мск. Поединок будет закрывать программу 3-го тура.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ротор» примет аутсайдера таблицы, который проиграл в двух стартовых поединках. А так как хозяева сами в прошлом туре уступили «Челябинску», то в этом матче у них есть шанс исправить ситуацию и добрать очки, которые не удалось взять тогда.

    В прошлом сезоне «Ротор» разгромил «Енисей» на своем поле со счетом 3:0. Удастся ли волгоградцам повторить успех?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров на победу составляют 1.91 и 4.40. На ничью можно поставить за 3.10.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Ротор» может вывезти за счет более качественного и сильного состава. Ставки доступны здесь.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Енисей» выиграет со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ротор» — «Енисей» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шелтон прервет победную серию Де Минора?
  • Де Минор — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?
  • «Рейнджерс» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Очередная коллизия «лесников»?
  • «Ноттингем Форест» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.89
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры