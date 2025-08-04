«Ротор» примет аутсайдера таблицы, который проиграл в двух стартовых поединках. А так как хозяева сами в прошлом туре уступили «Челябинску», то в этом матче у них есть шанс исправить ситуацию и добрать очки, которые не удалось взять тогда.
В прошлом сезоне «Ротор» разгромил «Енисей» на своем поле со счетом 3:0. Удастся ли волгоградцам повторить успех?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу составляют 1.91 и 4.40. На ничью можно поставить за 3.10.
- Эксперты LiveSport считают, что «Ротор» может вывезти за счет более качественного и сильного состава. Ставки доступны здесь.
- Искусственный интеллект уверен, что «Енисей» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ротор» — «Енисей» смотрите на LiveCup.Run.
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