Матч ФНЛсостоится 4 августа в 20:00 мск. Поединок будет закрывать программу 3-го тура.

«Ротор» примет аутсайдера таблицы, который проиграл в двух стартовых поединках. А так как хозяева сами в прошлом туре уступили «Челябинску», то в этом матче у них есть шанс исправить ситуацию и добрать очки, которые не удалось взять тогда.

В прошлом сезоне «Ротор» разгромил «Енисей» на своем поле со счетом 3:0. Удастся ли волгоградцам повторить успех?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров на победу составляют 1.91 и 4.40. На ничью можно поставить за 3.10.

Эксперты LiveSport считают, что «Ротор» может вывезти за счет более качественного и сильного состава. Ставки доступны здесь.

Искусственный интеллект уверен, что «Енисей» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ротор» — «Енисей» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.