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    Нас ожидает равный матч

    Ротор — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 1.91

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Енисей»
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    Футбольный клуб «Ротор»
    4 августа в третьем туре Первой лиги по футболу сыграют «Ротор» и «Енисей». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 04 Августа 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 20:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: «Ротор» после двух туров занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав три очка.

    Команда выиграла в первом туре, однако в следующем потерпела поражение. Разница мячей — 2:2.

    Ротор — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре «Ротор» смог вырвать победу в матче против «Волги» из Ульяновска со счетом 2:1.

    Во втором туре «Ротор» неудачно выступил против дебютанта лиги — футбольного клуба «Челябинск». Команда из Волгограда проиграла минимально со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: травмирован голкипер Иван Литвенок и полузащитник Анатолий Макаров.

    Состояние команды: «Ротор» является крепкой командой и в первых двух матчах сезона команда это показала.

    Несмотря на неудачи в последней игре, по игре команда смотрелась достойно, однако не смогла сохранить концентрацию в самом конце матче.

    «Енисей»

    Турнирное положение: «Енисей» после двух туров занимает последнюю, 18-ю строчку в таблице Первой лиге.

    Команда проиграла стартовые игры с разницей мячей 1:5. Отметим, что команда играла два матча при домашних трибунах.

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    • Последние матчи: в первом туре «Енисей» был разгромлен клубом «Чайка» со счетом 0:3 дома.

    Во втором туре команда не справилась при домашних трибунах против «СКА-Хабаровск» со счетом 1:2.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Енисей» ужасно проводит старт сезона. Два первых матча показали неспособность команды поймать свою игру.

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    Близкий матч против «СКА-Хабаровск» показал, что «Енисей» страдает от отсутствия креатива в атаке.

    Статистика для ставок

    • В последней игре между командами победу одержал «Ротор» со счетом 3:0

    • «Енисей» пропустил пять мячей в двух матчах

    • «Ротор» имеет проблемы с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 1.91, а на «Енисей» — 3.15, ничью букмекеры оценивают в 4.10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.50.

    Прогноз: «Ротор» выглядит солиднее соперника и имеет более качественный состав.

    Ставка: Победа «Енисея» в матче за 1.91.

    Прогноз: считаем, что стоит ожидать забитых мячей от каждой команды.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.

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    Ротор — Енисей: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 04.08.202520:00. Нас ожидает равный матч
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