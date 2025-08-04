Ротор — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 1.91

4 августа в третьем туре Первой лиги по футболу сыграют «Ротор» и «Енисей». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» после двух туров занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав три очка.

Команда выиграла в первом туре, однако в следующем потерпела поражение. Разница мячей — 2:2.

Последние матчи: в первом туре «Ротор» смог вырвать победу в матче против «Волги» из Ульяновска со счетом 2:1.

Во втором туре «Ротор» неудачно выступил против дебютанта лиги — футбольного клуба «Челябинск». Команда из Волгограда проиграла минимально со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмирован голкипер Иван Литвенок и полузащитник Анатолий Макаров.

Состояние команды: «Ротор» является крепкой командой и в первых двух матчах сезона команда это показала.

Несмотря на неудачи в последней игре, по игре команда смотрелась достойно, однако не смогла сохранить концентрацию в самом конце матче.

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» после двух туров занимает последнюю, 18-ю строчку в таблице Первой лиге.

Команда проиграла стартовые игры с разницей мячей 1:5. Отметим, что команда играла два матча при домашних трибунах.

Последние матчи: в первом туре «Енисей» был разгромлен клубом «Чайка» со счетом 0:3 дома.

Во втором туре команда не справилась при домашних трибунах против «СКА-Хабаровск» со счетом 1:2.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Енисей» ужасно проводит старт сезона. Два первых матча показали неспособность команды поймать свою игру.

Близкий матч против «СКА-Хабаровск» показал, что «Енисей» страдает от отсутствия креатива в атаке.

Статистика для ставок

В последней игре между командами победу одержал «Ротор» со счетом 3:0

«Енисей» пропустил пять мячей в двух матчах

«Ротор» имеет проблемы с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 1.91, а на «Енисей» — 3.15, ничью букмекеры оценивают в 4.10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Ротор» выглядит солиднее соперника и имеет более качественный состав.

Ставка: Победа «Енисея» в матче за 1.91.

Прогноз: считаем, что стоит ожидать забитых мячей от каждой команды.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.