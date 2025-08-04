Ротор — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 1.91

Ротор
Енисей
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» после двух туров занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав три очка.
Команда выиграла в первом туре, однако в следующем потерпела поражение. Разница мячей — 2:2.
Ротор — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре «Ротор» смог вырвать победу в матче против «Волги» из Ульяновска со счетом 2:1.
Во втором туре «Ротор» неудачно выступил против дебютанта лиги — футбольного клуба «Челябинск». Команда из Волгограда проиграла минимально со счетом 0:1.
Не сыграют: травмирован голкипер Иван Литвенок и полузащитник Анатолий Макаров.
Состояние команды: «Ротор» является крепкой командой и в первых двух матчах сезона команда это показала.
Несмотря на неудачи в последней игре, по игре команда смотрелась достойно, однако не смогла сохранить концентрацию в самом конце матче.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» после двух туров занимает последнюю, 18-ю строчку в таблице Первой лиге.
Команда проиграла стартовые игры с разницей мячей 1:5. Отметим, что команда играла два матча при домашних трибунах.
Последние матчи: в первом туре «Енисей» был разгромлен клубом «Чайка» со счетом 0:3 дома.
Во втором туре команда не справилась при домашних трибунах против «СКА-Хабаровск» со счетом 1:2.
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: «Енисей» ужасно проводит старт сезона. Два первых матча показали неспособность команды поймать свою игру.
Близкий матч против «СКА-Хабаровск» показал, что «Енисей» страдает от отсутствия креатива в атаке.
Статистика для ставок
- В последней игре между командами победу одержал «Ротор» со счетом 3:0
- «Енисей» пропустил пять мячей в двух матчах
- «Ротор» имеет проблемы с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 1.91, а на «Енисей» — 3.15, ничью букмекеры оценивают в 4.10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.50.
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Прогноз: «Ротор» выглядит солиднее соперника и имеет более качественный состав.
Ставка: Победа «Енисея» в матче за 1.91.
Прогноз: считаем, что стоит ожидать забитых мячей от каждой команды.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.