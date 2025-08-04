Модрич: Аллегри — тренер номер один в мире

Новичоквысказался о наставнике команды

«Я немного поговорил с ним. Он тренер номер один в мире, и мне не терпится узнать, чего он от меня ждёт. Конечно, я думаю, у него не самые тёплые воспоминания о Лиге чемпионов 2017 года, поэтому я не буду об этом говорить. Не хочу, чтобы он на меня злился», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что хорватский полузащитник пополнил состав «Милана» этим летом, подписав годичный контракт с клубом. Новый сезон Серии А для «россонери» начнется с 23-го августа матчем против «Кремонезе».