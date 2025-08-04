Гришин: «Рубин» будет явным фаворитом в матче с «Сочи

Экс-полузащитник московского ЦСКАсчитает казанскийявным фаворитом матча 3-го тура РПЛ с «Сочи» и почти не сомневается, что подопечныевозьмут три очка в этой встрече.

«Здесь можно говорить, что "Рубин" выиграет. Он играет дома, и это сейчас самая понятная тренерская команда, которая знает, что делает на поле. "Рубин" практически не поменял состав, и большой плюс, что они оставили Даку. Мы видели, как они играли первый тур, игру с "Зенитом". Это был матч европейского уровня. Хороший накал борьбы, скорости, было приятно смотреть.

Календарь и таблица РПЛ

"Сочи" плохо начал чемпионат, проиграли все матчи, пропустил семь мячей и не забили. Попасть под каток этого "Рубина" им будет неприятно. "Рубин" — однозначно фаворит», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдет сегодня, 4 августа, в 20:00 (мск). После двух туров у «Рубина» 4 очка, а «Сочи» проиграл обе своих встречи.