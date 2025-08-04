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    Гасилин: «Зенит» играл лучше ЦСКА

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    Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин прокомментировал игру своего бывшего клуба в матче с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.

    Алексей Гасилин
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    Алексей Гасилин

    «В этом матче "Зенит" играл достаточно неплохо, особенно в первом тайме. Минут 25 все спокойно, "Зенит" скрывал фланги. Не было таких ярких, голевых моментов, но "Зенит" играл с позиции силы. Мне кажется, владение мяча было 80 на 20. И в целом ничего не предвещало, надо было забить гол.

    В итоге одна из немногих позиционных атак ЦСКА и хорошая комбинация привели к взятию ворот. Очень понравилось, что в этом голе опять поучаствовали Обляков, Кисляк, Глебов. Алеррандро забил, но все же. "Зенит" играл лучше и с позиции силы.

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    • Во втором тайме Сергей Богданович отреагировал, перестроил игру, выпустил Лусиано и Соболева. И мы сразу увидели, сколько моментов создал "Зенит". Заработали пенальти, забили. Еще у Соболева были моменты в конце игры, у Лусиано был момент. В общем, мне кажется, "Зенит", к сожалению, опять упустил свои очки при достаточно хорошей игре.

    На замене могут усилить Глушенков, Луис Энрике, который не играет, также Лусиано, который вышел вместо Кассьерры, но человек проводит достаточно хороший отрезок. В общем, "Зенит" был для меня сильнее. Наверное, ничейный результат — это победа для ЦСКА», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился вничью со счетом 1:1. За армейцев в первом тайме отличился Алеррандро, а за питерцев после перерыва с пенальти забил Александр Соболев.

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