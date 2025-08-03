Мостовой — об игре Ракова: Он просто красавчик

Экс-игрок московского «Спартака» и «Сельты»отметил игру нападающего «Крыльев Советов», который в матче против «Ростова» оформил дубль.

«Пока "Крылья Советов" вызывают только восторг. Я посмотрел вчерашний матч, игроки самарской команды — молодцы, а Раков — красавчик! Мы никогда никого не критикуем, всегда говорим правду, ведь мы через это прошли в своей жизни. Надо открыто говорить в глаза, если всё плохо. Но когда хорошо, тогда хорошо!

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Раков — молодой паренёк, который раззабивался. Что-то похожее на Батракова, который выстрелил в прошлом сезоне. Это показывает, что паспорт не играет в футбол. Если ты лучший, будешь играть. Какая разница, какой у тебя паспорт? Это вопрос о лимите, который хотят ужесточить. Одно дело, если бы у нас таких было 10 человек. Но появляется один-два в год, их надо доводить до ума — нельзя соблазнять финансами. Многие выстреливают, а в 25 лет пропадают», — сказал Мостовой «Чемпионату».

20-летний Раков в трех матчах чемпионата забил четыре мяча. Он играет за самарцев на правах аренды, а принадлежит «Локомотиву», воспитанником которого является.