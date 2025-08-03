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    Кирьяков: «Динамо» пока не понимает требования Карпина

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    Экс-форвард московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков считает, что пока футболисты бело-голубых не до конца усвоили требования нового главного тренера Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Футболисты "Динамо" пока не совсем понимают требования Карпина. Валерий Георгиевич сказал, что они готовились к чему-то, чтобы противостоять "Краснодару", но это не работало по вине как раз таки "Краснодара". Обе команды играли под прессингом, поэтому задача нападающих была цепляться за мячи.

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    • "Краснодар" в этом плане сработал лучше — индивидуальные действия решили исход матча. Мне кажется, что игрокам "Динамо" не хватает слаженных действий впереди, а у команды проблемы в атаке», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

    В третьем туре «Динамо» проиграло «Краснодару» в гостях со счетом 0:1. Единственный мяч на 88-й минуте забил Джон Кордоба.

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