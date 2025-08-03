Кирьяков: «Динамо» пока не понимает требования Карпина

Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Россиисчитает, что пока футболисты бело-голубых не до конца усвоили требования нового главного тренера

«Футболисты "Динамо" пока не совсем понимают требования Карпина. Валерий Георгиевич сказал, что они готовились к чему-то, чтобы противостоять "Краснодару", но это не работало по вине как раз таки "Краснодара". Обе команды играли под прессингом, поэтому задача нападающих была цепляться за мячи.

"Краснодар" в этом плане сработал лучше — индивидуальные действия решили исход матча. Мне кажется, что игрокам "Динамо" не хватает слаженных действий впереди, а у команды проблемы в атаке», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

В третьем туре «Динамо» проиграло «Краснодару» в гостях со счетом 0:1. Единственный мяч на 88-й минуте забил Джон Кордоба.