Источник: Сафонов может перейти в «Галатасарай»

Голкиперможет продолжить карьеру в турецком, об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу в своих соцсетях.

По информации источника, парижане предложили стамбульцам вратаря сборной России. Сообщается, что «Галатасарай» рассмотрит вариант с Сафоновым, если не сможет подписать голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона.

Ранее СМИ сообщали, что вратарь «Лилля» Люка Шевалье близок к переходу в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.