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    Источник: Сафонов может перейти в «Галатасарай»

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    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу в своих соцсетях.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По информации источника, парижане предложили стамбульцам вратаря сборной России. Сообщается, что «Галатасарай» рассмотрит вариант с Сафоновым, если не сможет подписать голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона.

    Ранее СМИ сообщали, что вратарь «Лилля» Люка Шевалье близок к переходу в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

    Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

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