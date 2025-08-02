«Краснодар» одержал минимальную победу над «Динамо»

одержал минимальную победу надв домашнем матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Джон Кордоба на 87-й минуте встречи.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Динамо 1:0 Гол: 1:0 Джон Кордоба (87')

«Краснодар» с 6 баллами находится на 2-й позиции в турнирной таблице. «Динамо» потерпел первое поражение при Валерии Карпине, в РПЛ «бело-голубые» занимают 9-е место в РПЛ с 4 очками в активе.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» проведет следующий матч 10 августа против «Оренбурга» в гостях, «Динамо» в этот же день сыграет против «Сочи» на стадионе «Фишт».