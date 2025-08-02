MD: Защитник «Барселоны» Эктор Форт покинет каталонский клуб

19-летний правый защитникможет покинуть каталонский клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на него в будущем сезоне, поскольку позиция правого защитника считается в команде хорошо укомплектованной. Флик дал понять Форту, что он не входит в основные планы команды.

Интерес к Форту проявляют такие европейские клубы, как «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Аякс». Рассматривается вариант как аренды, так и полноценного трансфера. Сам Форт готов бороться за место в составе «Барсы» в ходе предсезонной подготовки.

Эктор Форт — выпускник академии «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 21 матч за первую команду, не отметившись голами или результативными передачами.