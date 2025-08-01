Полузащитник «Балтики» Петров: Талалаев — один из сильнейших российских тренеров

Полузащитникназвалодним из сильнейших тренеров РПЛ.

«На мой взгляд, Талалаев — один из сильнейших российских тренеров и тренеров РПЛ в целом. Вы точно будете удивлены результатами "Балтики" не только в первых двух турах», — приводит слова Петрова Fanatik.

В первых двух турах РПЛ «Балтика» показала впечатляющие результаты — сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) и разгромила «Спартак» со счетом 3:0.

В третьем туре чемпионата «Балтика» сыграет дома против «Оренбурга». Игра начнется в 15:45 по московскому времени.