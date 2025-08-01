Обе команды закончили прошлый сезон во второй половине таблицы. Причем «Герта» финишировала чуть выше, имея по итогу чуть больше очков. «Шальке» проиграл 4 матча подряд, из-за чего оказался в трех очках от зоны стыков.
В минувшем сезоне команды сыграли между собой дважды. Была ничья 2:2 и победа «Шальке» 2:1. Всего за 5 очных встреч у соперников по две победы в активе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров:
- Прогноз экспертов: «Герта» удачно начнет сезон.
- Прогноз ИИ: победа «Герты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шальке» — «Герта» смотрите на LiveCup.Run.
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