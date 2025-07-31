«Спортинг» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция

«Спортинг» и «Бенфика» встретятся между собой в Суперкубке Португалии, который станет первым официальным матчем между командами в этом сезоне. За ходом матча вы можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Португалия. Суперкубок Спортинг — Бенфика 0:0 Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Мортен Юльманн, Хидемаса Морита, Джени Катамо, Педро Гонсалвес, Франсиску Тринкан, Конрад Хардер Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу, Фредрик Аурснес, Леандро Баррейро Мартинс, -Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Вангелис Павлидис Предупреждения: Амар Дедич (23'), Усман Дьоманде (29')

Ход матча

45+2' Первый тайм завершен, уходим на перерыв.

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Фреснеда выносит мяч за пределы штрафной площади «Спортинга».

43' Угловой зарабатывает «Бенфика».

40' Хардер не поверил в то, что Катамо сможет прострелить, но десятке «Спортинга» удалось это сделать. В итоге счет остается прежним.

38' Дедич бил со средней дистанции, но неточно.

37' Перспективно вылетал «Спортинг» в контратаку, но не удался последний пас. Мяч теперь у «Бенфики».

34' Разыграла «Бенфика» угловой, но мяч перехватывает «Спортинг» и доводит дело до штрафной Трубина, Катамо наносил удар — мимо!

33' Угловой зарабатывает «Бенфика».

30' Неплохой удар от Ричарда Риоса, но мяч уходит мимо ворот.

29' Диоманде получает «горчичник» за фол против Павлидиса! Опасный штрафной возле ворот «Спортинга»

28' Удар со средней дистанции — и мяч от Отаменди уходит на угловой, который завершился фолом в атаке от действующих чемпионов страны.

27' Антониу Силва без проблем выносит мяч головой на половину поля «Спортинга» после подачи с углового от Тринкана.

26' Угловой заработал «Спортинг» уже в следующей атаке.

25' Момент! Павлидис замыкает навес с правого полуфланга, хорошо пробил головой грек, но выше головой. Да и офсайд был.

23' Амар Дедич получил первую желтую карточку в матче за грубый подкат сзади!

22' Обмениваются атаками команды, немало борьбы, но и качество футбола вполне радует глаза. Да, был гол незсчитанный, но матч пока смотрится. А голы и моменты — это вопрос времени.

18' Ошибка Инасиу чуть не стоила дорого «Спортингу», Павлидис перехватил мяч, но прострел не удался.

17' Хороший удар со средней дистанции от Тринкана, но мимо!

16' Живо смотрятся команды в первые минуты встречи, на данный момент мяч у «Спортинга». Если «Бенфика» пытается через контроль мяча взломать оборону соперников, то «львы» явно настроены на более быстрые атаки.

12' Контролирует пока «Бенфика» мяч по большей степени.

9' Не удалась подача, которая не оказалась проблемой для игроков «Спортинга».

8' Грубовато играет защитник «Спортинга», штрафной с правого фланга подаст «Бенфика».

5' «Спортинг» открывает счет в матче, Педру Гонсалвеш замыкает прострел с левого фланга от Хардера! Вот это начало, а ведь это только первая атака «львов» в матче! Но у датского форварда был офсайд в момент предголевой передачи.

4' Удар от Актюркоглу — мимо! Активное начало матча от «Бенфики».

3' Хороша подача была, но никто не смог дотянуться. Удар от ворот.

3' Угловой зарабатывает «Бенфика».

1' «Бенфика» развела мяч с центра поля, матч начался!

До матча

22:45 Команды выстроились возле центрального круга, чтобы почтить память трагически погибших в ДТП Диого Жоту и его брата Андреу Силвы.

22:41 Звучит гимн Португалии.

22:40 Команды выходят на поле стадиона «Алгавре» в Фару, где в свое время играла сборная России на Евро-2004.

22:20 За всю историю турнира, обе команды выиграли Суперкубок Португалии по 9 раз. Рекорд турнира принадлежит «Порту», на счету которого 24 победы в данном соревновании

22:15 Это третье лиссабонское дерби между командами в рамках Суперкубка Португалии в XXI веке. В 2004-м году победу праздновал «Спортинг» со счетом 1:0, а в 2019-м году «орлы» разгромили своих оппонентов со счетом 5:0. Всего команды встречались в рамках турнира 4 раза, в 1980-м году лиссабонские гранды играли два матча за победу в турнире, который тогда считался товарищеским. Тогда победу с общим счетом 4:3 праздновали футболисты «Бенфики» — 2:2 в гостях и 2:1 дома.

Стартовые составы

«Спортинг»: Руи Силва, Фресенда, Диоманде, Инасиу, Дебаст, Юльманн, Морита, Араухо, Кенда, Тринкан, Педру Гонсалвеш, Хардер

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Риос, Барренечеа, Эурснес, Павлидис, Актюркоглу

«Спортинг»

«Спортинг» в прошлом сезоне сделал «золотой дубль» в португальском клубном сезоне. Команда Руя Боржеша выиграла как чемпионат страны, так и национальный кубок.

В Примейре «львы» набрали 82 очка за 34 тура при 25 победах, 7 ничьих и 2 поражениях с разницей мячей 88:27.

В Кубке Португалии «зелено-белые» также не остались без титула, одержав победу в финальном матче над «Бенфикой» со счетом 3:1.

«Бенфика»

«Бенфика» сыграет в Суперкубке Португалии на правах финалиста национального кубка, так как все внутренние трофеи остались по итогам сезона-2024/2025 за «Спортингом».

Примечательно, что помимо поражения в финале Кубка Португалии, «орлы» также заняли 2-е место в Примейре с 80 очками.

Единственной отдушиной для «Бенфики» стал Кубок лиги, где команда обыграла «Спортинг» в решающем матче после серии пенальти.

«Красные» месяцем ранее играли на Клубном чемпионате мира, где на стадии 1/8 финала турнира уступили будущим победителям турнира из «Челси» со счетом 1:4 .

Личные встречи

«Бенфика» и «Спортинг» имеют богатую историю личных встреч, где преимущество за «орлами» — 105 побед против 81 у «львов». Еще 55 игр завершились вничью.

В минувшем сезоне команды сыграли друг против друга четыре раза — дважды в чемпионате и по разу в кубке страны и Кубке лиги. Дважды праздновали победу «зелено-белые», по разу встречи завершались вничью и победой «славных».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.