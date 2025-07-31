Спортинг — Бенфика: прогноз на матч за Суперкубок Португалии и ставка за 2.00

«Спортинг» встретится с «Бенфикой» в матче за Супербок Португалии. Поединок пройдет 31 июля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Перед матчем: Прошлый сезон для лиссабонской команды получился отличным. «Спортинг» занял 1-е место в таблице чемпионата Португалии, набрав 82 очка за 34 матча.

К тому же, команда стала обладателем Кубка Португалии. «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финал со счетом 3:1 в дополнительном времени. Сейчас команды встретятся снова, но уже в борьбе за Суперкубок страны.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Спортинг» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0, забив победный гол на 7-й минуте. До этого команда одолела «Сандерленд» (1:0).

Матчем ранее «Спортинг» уступил «Селтику» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. У команды только 1 поражение за долгое время.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Куэнда и Рейс из-за травм.

Состояние команды: Сейчас «Спортинг» точно может считаться лучшей командой в Португалии, но «Бенфика» не отстает от лиссабонцев. Предстоящий матч будет очень интересным в борьбе за Суперкубок.

Этим летом «Спортинг» лишился своего лидера в атаке Виктора Дьекереша, который перешел в «Арсенал». У лиссабонцев также есть форвард Тринкан, который стабильно набирает очки.

«Бенфика»

Перед матчем: В прошедшем сезоне команда проиграла борьбу «Спортингу» за чемпионство в Португалии. «Бенфике» не хватило всего 2 балла до первой строчки в лиге.

К тому же, команда проиграла в финале Кубка Португалии. У «Бенфики» точно будет сумасшедшая мотивация в матче за Суперкубок страны для того, чтобы взять реванш у «Спортинга».

Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече «Бенфика» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:2. До этого команда участвовала на Клубном чемпионате мира.

На этом турнире у «Бенфики» получилось выйти из группы, команда обыграла «Окленд Сити» (6:0) и «Баварию» (1:0), а также сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (2:2). Уже в 1/8 финала Клубного ЧМ «Бенфика» уступила «Челси» (1:4 ДВ).

Не сыграет: Александр Ба из-за травмы.

Состояние команды: «Бенфика» действительно будет мотивирована отомстить «Спортингу» за прошлый сезон. Команда на клубном ЧМ показала, что может бороться с топовыми соперниками в важных матчах.

У «Бенфики» также есть результативный нападающий, который способен решить исход матча. Вангелис Павлидис в прошедшем сезоне забил 19 голов за 34 матча в чемпионате Португалии.

Статистика для ставок

За последний 21 матч «Спортинг» проиграл только 1 раз

В последних 5-и встречах у «Бенфики» только 1 поражение

В последних 5-и очных матчах «Спортинг» трижды победил «Бенфику»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 2.55, победа «Спортинга» — 2.85, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Спортинг» снова обыграет «Бенфику».

Ставка: Итоговая победа «Спортинга» за 2.00.

Прогноз: Команды не сыграют результативно, обращая внимание на оборону.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.