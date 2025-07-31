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    «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!

    Спортинг — Бенфика: прогноз на матч за Суперкубок Португалии и ставка за 2.00

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Бенфика»
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    Тринкан — нападающий «Спортинга»
    «Спортинг» встретится с «Бенфикой» в матче за Супербок Португалии. Поединок пройдет 31 июля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Суперкубок 31 Июля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:45 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
    •

    «Спортинг»

    Перед матчем: Прошлый сезон для лиссабонской команды получился отличным. «Спортинг» занял 1-е место в таблице чемпионата Португалии, набрав 82 очка за 34 матча.

    К тому же, команда стала обладателем Кубка Португалии. «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финал со счетом 3:1 в дополнительном времени. Сейчас команды встретятся снова, но уже в борьбе за Суперкубок страны.

    Спортинг — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Спортинг» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0, забив победный гол на 7-й минуте. До этого команда одолела «Сандерленд» (1:0).

    Матчем ранее «Спортинг» уступил «Селтику» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. У команды только 1 поражение за долгое время.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Куэнда и Рейс из-за травм.

    Состояние команды: Сейчас «Спортинг» точно может считаться лучшей командой в Португалии, но «Бенфика» не отстает от лиссабонцев. Предстоящий матч будет очень интересным в борьбе за Суперкубок.

    Этим летом «Спортинг» лишился своего лидера в атаке Виктора Дьекереша, который перешел в «Арсенал». У лиссабонцев также есть форвард Тринкан, который стабильно набирает очки.

    «Бенфика»

    Перед матчем: В прошедшем сезоне команда проиграла борьбу «Спортингу» за чемпионство в Португалии. «Бенфике» не хватило всего 2 балла до первой строчки в лиге.

    К тому же, команда проиграла в финале Кубка Португалии. У «Бенфики» точно будет сумасшедшая мотивация в матче за Суперкубок страны для того, чтобы взять реванш у «Спортинга».

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    • Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече «Бенфика» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:2. До этого команда участвовала на Клубном чемпионате мира.

    На этом турнире у «Бенфики» получилось выйти из группы, команда обыграла «Окленд Сити» (6:0) и «Баварию» (1:0), а также сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (2:2). Уже в 1/8 финала Клубного ЧМ «Бенфика» уступила «Челси» (1:4 ДВ).

    Не сыграет: Александр Ба из-за травмы.

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    Состояние команды: «Бенфика» действительно будет мотивирована отомстить «Спортингу» за прошлый сезон. Команда на клубном ЧМ показала, что может бороться с топовыми соперниками в важных матчах.

    У «Бенфики» также есть результативный нападающий, который способен решить исход матча. Вангелис Павлидис в прошедшем сезоне забил 19 голов за 34 матча в чемпионате Португалии.

    Статистика для ставок

    • За последний 21 матч «Спортинг» проиграл только 1 раз

    • В последних 5-и встречах у «Бенфики» только 1 поражение

    • В последних 5-и очных матчах «Спортинг» трижды победил «Бенфику»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 2.55, победа «Спортинга» — 2.85, ничья — за 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спортинг» снова обыграет «Бенфику».

    Ставка: Итоговая победа «Спортинга» за 2.00.

    Прогноз: Команды не сыграют результативно, обращая внимание на оборону.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг — Бенфика?

    Матч Спортинг — Бенфика состоится 31 июля 2025 года в 22:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг — Бенфика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Итоговая победа «Спортинга»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг — Бенфика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Итоговая победа «Спортинга».» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг — Бенфика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг — Бенфика?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 2.55, победа «Спортинга» — 2.85, ничья — за 3.40.

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    Спортинг — Бенфика: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:45. «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
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