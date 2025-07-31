Хейлунн: Хочу остаться в «МЮ» и бороться за место в составе

Датский нападающийне хочет покидать, несмотря на интерес со стороны

«Думаю, мой план предельно ясен — он заключается в том, чтобы остаться и бороться за свое место, что бы ни случилось. Я готов к конкуренции. Она закаляет меня. Я чувствую себя полным сил, поэтому принимаю все, что происходит.

Я еще очень молод, люди иногда забывают об этом. Мне всего 22 года. Не каждый нападающий забивает по 100 голов к этому возрасту. Но я многому научился, думаю, вы видите это по моей игре. Я начинаю развиваться.

Прошлый сезон был тяжелым для всех нас. Все понимают, что я должен был выступить лучше. Но это еще и командная работа. Теперь мы намерены стать лучше. Мы движемся в правильном направлении и с нетерпением ждем, что будет дальше», — сказал 22-летний датчанин ВВС.

Хейлунн стал футболистом «МЮ» летом 2023 года, перейдя из «Аталанты» за почти 78 млн евро. Всего сыграл за команду 95 матчей, забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач.