ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 19:23
    • «Сочи» арендовал Мухина у ЦСКА
  • 17:37
    • Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»
  • 14:23
    • Даса готов покинуть московское «Динамо»
  • 19:11
    • Три футболиста пропустят 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации
  • 15:37
    • Ндойе стал футболистом «Ноттингема»
    Все новости спорта

    Хейлунн: Хочу остаться в «МЮ» и бороться за место в составе

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Милан Ювентус АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Датский нападающий Расмус Хейлунн не хочет покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «Милана» и «Ювентуса».

    Расмус Хейлунн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн

    «Думаю, мой план предельно ясен — он заключается в том, чтобы остаться и бороться за свое место, что бы ни случилось. Я готов к конкуренции. Она закаляет меня. Я чувствую себя полным сил, поэтому принимаю все, что происходит.

    Я еще очень молод, люди иногда забывают об этом. Мне всего 22 года. Не каждый нападающий забивает по 100 голов к этому возрасту. Но я многому научился, думаю, вы видите это по моей игре. Я начинаю развиваться.

  • Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
  • «Красным дьяволам» не обойтись без кадровой встряски
  • 23/07/2025

    • Прошлый сезон был тяжелым для всех нас. Все понимают, что я должен был выступить лучше. Но это еще и командная работа. Теперь мы намерены стать лучше. Мы движемся в правильном направлении и с нетерпением ждем, что будет дальше», — сказал 22-летний датчанин ВВС.

    Хейлунн стал футболистом «МЮ» летом 2023 года, перейдя из «Аталанты» за почти 78 млн евро. Всего сыграл за команду 95 матчей, забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
  • «Утрехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Казанцы уверенно обыграют «Оренбург»?
  • «Рубин» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке-04 — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры