30 июляпопытается обыгратьв его домашних стенах в рамках матча Кубка России, который состоится 30 июля в 20:45 мск.

В нынешнем сезоне питерцы имеют победу над «Ростовом» и ничью с «Рубином». В двух играх клуб забил 4 гола, так что с результативностью у него неплохо.

У «Ахмата» кризисный старт. Грозненцы проиграли «Рубину» и ЦСКА. Хозяева не в лучшей форме и «Зенит» наверняка попытается этим воспользоваться.

Ни в одном из последних пяти поединков у «Зенита» не было проблем с «Ахматом». «Сине-бело-голубые» одержали 5 побед подряд. Будет ли очередное удачное выступление для команды Сергея Семака?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что с большой долей вероятности победит «Зенит» — 4.95 против 1.70.

Эксперты LiveSport рассказали, выиграет ли «Зенит» в этом поединке.

Искусственный интеллект предсказывает победу «Зенита» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.