В нынешнем сезоне питерцы имеют победу над «Ростовом» и ничью с «Рубином». В двух играх клуб забил 4 гола, так что с результативностью у него неплохо.
У «Ахмата» кризисный старт. Грозненцы проиграли «Рубину» и ЦСКА. Хозяева не в лучшей форме и «Зенит» наверняка попытается этим воспользоваться.
Ни в одном из последних пяти поединков у «Зенита» не было проблем с «Ахматом». «Сине-бело-голубые» одержали 5 побед подряд. Будет ли очередное удачное выступление для команды Сергея Семака?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что с большой долей вероятности победит «Зенит» — 4.95 против 1.70.
- Эксперты LiveSport рассказали, выиграет ли «Зенит» в этом поединке.
- Искусственный интеллект предсказывает победу «Зенита» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
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