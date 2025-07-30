Ахмат — Зенит: прогноз на футбол и ставка за 2.28

30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы начали чемпионат неудачно. Пока команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахмат» в двух стартовых турах РПЛ не набрал ни одного очка. Пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахмат» уступил ЦСКА (1:2).

До того команда по всем статьям уступила «Рубину» (0:2). А вот поединок с «Крыльями Советов» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ахмат» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Грозненцы ставят перед собой цель побороться за попадание в первую шестерку. Да и ресурсный потенциал для этого у клуба имеется.

Причем «Ахмат» традиционно неудачно противостоит «Зениту». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Грозненцы явно постараются поднатореть в плане реализации, да и зенитовцы явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы провалили минувший сезон. Итоговое 2 место для гегемона иначе и назвать нельзя.

Причем «Зенит» в новом сезоне стартовал не столь уверенно. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зенит» не сумел обыграть «Рубин» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Ростову» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Войводиной» (7:1).

При этом «Зенит» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Петербуржцы сохранили почти всех своих лидеров. Да и Максим Глушенков еще способен зажечь!

При этом «Зенит» в первых турах выглядел не столь монолитно. Тем не менее, петербуржцы явно намерены преуспеть на всех фронтах.

Команда Сергея Семака не проигрывает 4 матча кряду. Вот только пропускали зенитовцы в пяти своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Нет сомнений, что свое веское слово скажет и мастер решающих голов Александр Ерохин.

Статистика для ставок

Петербуржцы не проигрывают 4 матча кряду

«Ахмат» уступил в 2 своих последних поединках

«Зенит» одолел грозненцев в 6 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.82.

Прогноз: «Зенит» в любом кадровом сочетании сильнее грозненцев, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Команда Семака явно намерена преуспеть на всех фронтах, к тому же грозненцы в последних матчах выглядели не столь выгодно.

Ставка: Победа «Зенита» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01