Шпилевский: Я не особо рад, что мы не можем играть на домашней арене

Главный тренервысказался о том, что команда не может выступать на домашней арене.

Напомним, что нижегородцы играют на выезде из-за ремонтных работ на домашнем стадионе клуба в Нижнем Новгороде. «Пари НН» сыграл с «Краснодаром» в Казани. Встреча с «Локомотивом» 2-го августа пройдет в Грозном.

«Как воспринимаю ситуацию с тем, что команда не может играть на домашней арене? Принимать надо это. Понятно, что я не особо рад. Все эти переезды, вечные смены стадионов, покрытий.

Как есть, так есть, не одни мы в таком положении. Тот же "Краснодар", сколько у них поездок. Поэтому не ищем отговорок, принимаем ситуацию и фокусируемся на своей игре, чтобы повышать уровень», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

После 2-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 15-е место в таблице, не набрав ни одного очка.