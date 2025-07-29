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    Шпилевский: Я не особо рад, что мы не можем играть на домашней арене

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    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о том, что команда не может выступать на домашней арене.

    Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»
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    Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»

    Напомним, что нижегородцы играют на выезде из-за ремонтных работ на домашнем стадионе клуба в Нижнем Новгороде. «Пари НН» сыграл с «Краснодаром» в Казани. Встреча с «Локомотивом» 2-го августа пройдет в Грозном.

    «Как воспринимаю ситуацию с тем, что команда не может играть на домашней арене? Принимать надо это. Понятно, что я не особо рад. Все эти переезды, вечные смены стадионов, покрытий.

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    • Как есть, так есть, не одни мы в таком положении. Тот же "Краснодар", сколько у них поездок. Поэтому не ищем отговорок, принимаем ситуацию и фокусируемся на своей игре, чтобы повышать уровень», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

    После 2-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 15-е место в таблице, не набрав ни одного очка.

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