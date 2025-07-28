Обе команды разжились очками на старте сезона. «Урал» обыграл «Шинник», «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной».
Отдельно стоит сказать о гостях. Они не проигрывают в турнире уже 11 матчей подряд. «Урал» при этом имеет 4 победы подряд. В конце прошлого сезона «шмели» пытались пройти в РПЛ, но на этапе плей-офф не справились с «Ахматом».
История очных встреч: в последних пяти матчах «Урал» имеет 3 победы, «Черноморец» выиграл дважды. Прошлая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Котировки: букмекеры предлагают 1.80 на победу «Урала», 4.80 на победу «Черноморца».
- Прогноз экспертов: на LiveSport также считают «Урал» фаворитом и предлагают на него ставку.
- Ставка искусственного интеллекта — победа гостей со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Урал» — «Черноморец» смотрите на LiveCup.Run.
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