16:30Урал — ЧерноморецОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал»«Урал» — «Черноморец». Онлайн, прямая трансляция
  • 11:17
    • Зайнутдинов перешел в «Динамо»
  • 15:33
    • Захарян вернулся в общую группу
  • 14:45
    • Стали известны судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 14:40
    • Комтуа продлил контракт с «Динамо»
  • 12:53
    • «Бешикташ» и «Спартак» договорились по поводу перехода Фернандеша
    Все новости спорта

    «Урал» — «Черноморец»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Первая лига Футбол России Урал Черноморец Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «Урал» примет «Черноморец» в матче 2-го тура первой лиги России. Начало игры в 16:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды разжились очками на старте сезона. «Урал» обыграл «Шинник», «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной».

    Отдельно стоит сказать о гостях. Они не проигрывают в турнире уже 11 матчей подряд. «Урал» при этом имеет 4 победы подряд. В конце прошлого сезона «шмели» пытались пройти в РПЛ, но на этапе плей-офф не справились с «Ахматом».

    История очных встреч: в последних пяти матчах «Урал» имеет 3 победы, «Черноморец» выиграл дважды. Прошлая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Котировки: букмекеры предлагают 1.80 на победу «Урала», 4.80 на победу «Черноморца».

    • Прогноз экспертов: на LiveSport также считают «Урал» фаворитом и предлагают на него ставку.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа гостей со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Урал» — «Черноморец» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» мгновенно ужалят «моряков»
  • «Урал» — «Черноморец» Нв. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «Сочи» будет идти в атаку в желании реабилитироваться
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Станет ли КуПС «сушить» игру в Лиге чемпионов?
  • «Кайрат» — КуПС. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат — КуПС
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хачанов — Фикович
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чорич — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Скулкейт — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры