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    «Шмели» мгновенно ужалят «моряков»

    Урал — Черноморец Нв: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.48

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Черноморец» Нв
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    Максим Воронов
    28 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 28 Июля 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 16:30 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: «Шмели» твердо намерены выйти в высший свет. Пока команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Урал» имеет весьма яркий по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе «шмелей» явно появятся новички.

    Урал — Черноморец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Урал» переиграл «Шинник» (1:0).

    До того команда минимально уступила «Рубину». Да и поединок с «Ахматом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Шмели» ставят перед собой цель выйти в РПЛ с первого места. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

    Причем «Урал» традиционно успешно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, начинает новую жизнь.

    Причем «Черноморец» Нв по нынешнему кадровому потенциалу способен быть в середняках. Да и старт первенства получился вполне продуктивным.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черноморец» Нв не дал себя обыграть «Родине» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Сочи» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Нефтехимиком» (2:0).

    При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» потеряли почти всех своих лидеров. Тем не менее, пришедшие им на смену исполнители способны зажечь!

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    При этом «Черноморец» Нв в первом туре выглядел вполне симпатично. Тем не менее, «Моряки» явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.

    В составе команды стоит отметить Владислава Мастерного. Именно его результативный выстрел принес «морякам» ничью в первом туре.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Новороссийцы явно намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Моряки» не проигрывают уже больше 4 месяцев

    • «Урал» еще не пропускал в текущем первенстве

    • И те, и другие в стартовом туре забили по одному мячу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

    Прогноз: «Урал» явно опытнее оппонента, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Номинальные гости уже продемонстрировали свою силу и задор, но хватит ли его на битву с одним из фаворитов первенства?!

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урал — Черноморец Нв?

    Матч Урал — Черноморец Нв состоится 28 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урал — Черноморец Нв?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урал — Черноморец Нв?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.48.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал — Черноморец Нв?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урал — Черноморец Нв?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.41.

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    Урал — Черноморец Нв: прогноз и ставка за 2.48, статистика, коэффициенты матча 28.07.202516:30. «Шмели» мгновенно ужалят «моряков»
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