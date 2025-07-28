Урал — Черноморец Нв: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.48

Урал
Черноморец
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» твердо намерены выйти в высший свет. Пока команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» имеет весьма яркий по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе «шмелей» явно появятся новички.
Урал — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Урал» переиграл «Шинник» (1:0).
До того команда минимально уступила «Рубину». Да и поединок с «Ахматом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» ставят перед собой цель выйти в РПЛ с первого места. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.
Причем «Урал» традиционно успешно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, начинает новую жизнь.
Причем «Черноморец» Нв по нынешнему кадровому потенциалу способен быть в середняках. Да и старт первенства получился вполне продуктивным.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черноморец» Нв не дал себя обыграть «Родине» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Сочи» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Нефтехимиком» (2:0).
При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» потеряли почти всех своих лидеров. Тем не менее, пришедшие им на смену исполнители способны зажечь!
При этом «Черноморец» Нв в первом туре выглядел вполне симпатично. Тем не менее, «Моряки» явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.
В составе команды стоит отметить Владислава Мастерного. Именно его результативный выстрел принес «морякам» ничью в первом туре.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Новороссийцы явно намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Моряки» не проигрывают уже больше 4 месяцев
- «Урал» еще не пропускал в текущем первенстве
- И те, и другие в стартовом туре забили по одному мячу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.41.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
- 2.20Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.74Оренбург — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Урал» явно опытнее оппонента, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Номинальные гости уже продемонстрировали свою силу и задор, но хватит ли его на битву с одним из фаворитов первенства?!
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30