28 июля на «Маракана»примет. Матч 17-го тура чемпионата Бразилии стартует в 02:30 по мск.

Судя по результатам, хозяева намерены вести борьбу за титул. Сейчас они на один пункт отстают от лидера, поэтому в случае победы могут возглавить Серию А. В прошлом туре «Фламенго» обыграл «Брагантино», тем самым одержав четвертую победу в последних пяти играх турнира.

«Атлетико Минейро» далек от первых мест, но клуб борется за участие в континентальных турнирах. Правда последние два тура гости только теряли очки. Они проиграли «Байе» и «Палмейрасу».

Последние 5 очных матчей: ничья, 3 победы «Фламенго», одна победа на счету «Атлетико Минейро».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.47 на победу хозяев, 4.10 на ничью, 8.00 на победу «Атлетико».

Эксперты LiveSport считают, что от матча не стоит ждать много голов. Свои ставки на результативность они предложили в этом прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Атлетико Минейро» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.