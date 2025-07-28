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    «Фламенго» — «Атлетико Минейро»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    28 июля на «Маракана» «Фламенго» примет «Атлетико Минейро». Матч 17-го тура чемпионата Бразилии стартует в 02:30 по мск.

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    Судя по результатам, хозяева намерены вести борьбу за титул. Сейчас они на один пункт отстают от лидера, поэтому в случае победы могут возглавить Серию А. В прошлом туре «Фламенго» обыграл «Брагантино», тем самым одержав четвертую победу в последних пяти играх турнира.

    «Атлетико Минейро» далек от первых мест, но клуб борется за участие в континентальных турнирах. Правда последние два тура гости только теряли очки. Они проиграли «Байе» и «Палмейрасу».

    Последние 5 очных матчей: ничья, 3 победы «Фламенго», одна победа на счету «Атлетико Минейро».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.47 на победу хозяев, 4.10 на ничью, 8.00 на победу «Атлетико».

    • Эксперты LiveSport считают, что от матча не стоит ждать много голов. Свои ставки на результативность они предложили в этом прогнозе.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Атлетико Минейро» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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