ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — Балтика«Балтика» разгромила «Спартак» в Москве: два удаления и ледяной душ для красно-белых Алехандро ГарначоБунтарь против системы. Почему Гарначо стал жертвой перестройки Аморима Лионель ВердеЛионель из Аргентины. Чем Верде приглянулся ЦСКА?
  • 19:33
    • «Динамо» добыло первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»
  • 22:29
    • «Акрон» разгромил в гостях «Сочи»
  • 21:19
    • Виктор Дьекереш перешел в «Арсенал»
  • 21:05
    • «Локомотив» на выезде переиграл «Краснодар», Батраков сделал дубль
    Все новости спорта

    Станет ли «Фламенго» лидером Серии А?

    Фламенго — Атлетико Минейро. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джорджиан Де Арраскаэта
    28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июля 2025 года

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Фламенго 02:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 15-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию, а с учетом поединка в запасе — потенциально первую.

    Команда на один балл отстает от лидера «Крузейро», который провел на игру больше, а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата коллектив на выезде обыграл «Брагантино» (2:1).

    Перед этим в поединке 15-го тура бразильского первенства клуб из Рио-де-Жанейро снова одержал победу — на этот раз в дерби над «Флуминенсе» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро, Айртон Лукас, Данило, Майкл, Сауль, Плата и Пульгар, плохая форма — Аллан и Де Ла Крус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Фламенго» выиграл три раза при одном поражении.

    Это говорит о хороших шансах хозяев на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» по итогам 14-ти поединков бразильской лиги занимает девятую позицию и борется за выход в континентальные турниры.

    Команда находится в зоне попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на пять баллов отстает от зоны выхода в квалификацию Кубка Либертадорес (5-6-я строчки).

  • Рубенс едет в «Динамо»: бело-голубые нашли в Бразилии замену Скопинцеву и Лаксальту
  • Динамовцы готовятся подписать первого легионера этим летом
  • 22/07/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/16 финала клуб из Белу-Оризонте выиграл в серии пенальти у «Букарамангу» (0:1) и вышел в следующий раунд.

    Ранее в предыдущем поединке в рамках 15-го тура бразильского чемпионата коллектив уже остался ни с чем, потерпев поражение от «Палмейраса» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Каду, Кайо и Патрик Силва, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» трижды проиграл при одной победе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Халк — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.30, победа «Атлетико Минейро» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних поединках.

    Между тем, в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фламенго».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фламенго — Атлетико Минейро?

    Матч Фламенго — Атлетико Минейро состоится 28 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фламенго — Атлетико Минейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фламенго — Атлетико Минейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Атлетико Минейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Атлетико Минейро?

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.30, победа «Атлетико Минейро» — в 6.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Калинская — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Уиттакер — Де Риддер
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Муте — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Интер Майами — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фламенго — Атлетико Минейро: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 28.07.202502:30. Станет ли «Фламенго» лидером Серии А?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры