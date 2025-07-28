Фламенго — Атлетико Минейро. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 15-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию, а с учетом поединка в запасе — потенциально первую.

Команда на один балл отстает от лидера «Крузейро», который провел на игру больше, а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата коллектив на выезде обыграл «Брагантино» (2:1).

Перед этим в поединке 15-го тура бразильского первенства клуб из Рио-де-Жанейро снова одержал победу — на этот раз в дерби над «Флуминенсе» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро, Айртон Лукас, Данило, Майкл, Сауль, Плата и Пульгар, плохая форма — Аллан и Де Ла Крус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Фламенго» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах хозяев на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» по итогам 14-ти поединков бразильской лиги занимает девятую позицию и борется за выход в континентальные турниры.

Команда находится в зоне попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на пять баллов отстает от зоны выхода в квалификацию Кубка Либертадорес (5-6-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/16 финала клуб из Белу-Оризонте выиграл в серии пенальти у «Букарамангу» (0:1) и вышел в следующий раунд.

Ранее в предыдущем поединке в рамках 15-го тура бразильского чемпионата коллектив уже остался ни с чем, потерпев поражение от «Палмейраса» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Каду, Кайо и Патрик Силва, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» трижды проиграл при одной победе.

Это говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Халк — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.30, победа «Атлетико Минейро» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних поединках.

Между тем, в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фламенго».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95