Алвес: Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА

Хавбекотреагировал на решение руководстване отпускать его в юниорскую сборную Бразилии.

«Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.

Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», — сказал Матеус Алвес Sport24.

Ближайший матч ЦСКА проведет 30 июля в Кубке России с «Локомотивом».