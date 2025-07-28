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    Алвес: Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА

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    Хавбек Матеус Алвес отреагировал на решение руководства ЦСКА не отпускать его в юниорскую сборную Бразилии.

    Матеус Алвес
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    Матеус Алвес

    «Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.

    Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», — сказал Матеус Алвес Sport24.

    Ближайший матч ЦСКА проведет 30 июля в Кубке России с «Локомотивом».

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