«Реал» может расстаться с Винисиусом в 2026 году

Мадридскийрассматривает вариант продажи 25-летнего бразильского форвардав 2026 году. Об этом сообщает Defensa Central

По данным издания, клуб не может прийти к соглашению с игроком по поводу нового контракта, действующего до июня 2027 года. Винисиус, как утверждается, хочет получать зарплату на уровне Килиана Мбаппе, однако руководство «сливочных» не готово пойти на такие условия.

Если переговоры не приведут к результату, «Королевский клуб» планирует продать бразильца не позднее 2026 года.

На прошедшем летом 2025 года Клубном чемпионате мира Винисиус сыграл шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.