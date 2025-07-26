Обе команды удачно начали новый сезон РПЛ. Хозяева на выезде разгромили «Пари НН» 3:0. «Локо» с тем же результатом обыграл на своем поле «Сочи».
Таким образом, «Краснодар» и «Локомотив» имеют по 3 очка. Очередная победа может позволить им возглавить таблицу.
«Краснодар» не проигрывает «железнодорожникам» уже 4 матча — 3 ничьи и одна победа. Последний раз команды расписали ничью 0:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.75 на победу «Краснодара» и 5.00 на победу «Локомотива».
- На LiveSport вышел прогноз аналитиков сайта, в котором есть две ставки на игру, а также экспертное мнение Рината Билялетдинова.
- ИИ поставил на минимальную победу «Краснодара» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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