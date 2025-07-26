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    Дмитрий Скопинцев«Динамо» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    «Краснодар» — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 июля состоится матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Начало игры в 19:00 мск.

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    Обе команды удачно начали новый сезон РПЛ. Хозяева на выезде разгромили «Пари НН» 3:0. «Локо» с тем же результатом обыграл на своем поле «Сочи».

    Таким образом, «Краснодар» и «Локомотив» имеют по 3 очка. Очередная победа может позволить им возглавить таблицу.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» не проигрывает «железнодорожникам» уже 4 матча — 3 ничьи и одна победа. Последний раз команды расписали ничью 0:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.75 на победу «Краснодара» и 5.00 на победу «Локомотива».

    • На LiveSport вышел прогноз аналитиков сайта, в котором есть две ставки на игру, а также экспертное мнение Рината Билялетдинова.

    • ИИ поставил на минимальную победу «Краснодара» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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