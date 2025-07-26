Краснодар — Локомотив: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 2.55 + экспертиза Билялетдинова

«Краснодар» встретится с «Локомотивом» в матче 2-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда удачно стартовала в нынешнем сезоне РПЛ, набрав максимальные 3 очка после 1-го тура. «Краснодар» занимает 2-е место в таблице.

Напомним, что в прошедшем сезоне «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России. В сезоне 2025/2026 «Краснодар» будет пытаться защитить титул.

Последние матчи: В прошлом туре команда разгромила «Пари НН» в Казани со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. «Краснодар» не дал шансов сопернику на то, чтобы зацепиться за результат.

В последних 5-и встречах команда 4 раза победила и однажды проиграла ЦСКА (0:1) во встрече за Суперкубок России. За этот отрезок «Краснодар» сумел забить 14 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Есть ощущение, что «Краснодар» находится в отличной форме. Команда продемонстрировала класс уже в 1-м туре. «Локомотиву» точно будет непросто в предстоящем поединке.

В 1-м туре нового сезона РПЛ в составе «быков» блистал полузащитник Эдуард Сперцян, который оформил гол и голевую передачу.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» также уверенно стартовали в новом сезоне. После 1-го тура «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.

Напомним, что в прошлом сезоне московская команда выбыла из борьбу за топ-3 в чемпионате. На сей раз в «Локомотиве» надеются побороться за лидерские позиции.

Последние матчи: В 1-м туре нового сезона РПЛ команда разгромила «Сочи» со счетом 3:0. В этой встрече «Локомотив» забил ключевые гол в концовке встречи — на 81-й, 83-й и 87-й минутах.

В последних 5-и поединках «железнодорожники» проиграли только московскому «Динамо» со счетом 1:5 в товарищеской встрече. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Мампасси и Самошников (у обоих — травмы).

Состояние команды: Многие ожидают от «Локомотива» более удачного сезона, чем прошлый, но стоит учитывать, что и конкуренты усилились. «Железнодорожникам» будет непросто бороться с топовыми соперниками.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Краснодар» и «Локомотив» трижды сыграли вничью. За этот отрезок команды также выиграли по одному разу.

Прогноз Рината Билялетдинова

Бывший наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»:

Есть ощущение, что «Краснодар» подошел к сезону глубокомысленно, с намерением играть в долгую. Понятно, не было никакой целенаправленной подготовки к старту сезона, акценты сугубо стратегические. Да и вообще войти в рабочее состояние после постчемпионского отпуска всегда непросто. И нужно повышать работоспособность в тренировочном процессе, а не через игры. Мусаев понимает, что за счет легкости они могут проскочить несколько туров, но потом пойдут американские горки. Нижний при таких его ошибках могли и с пузом обыгрывать. Ну, и класс проявили. С «Локомотивом» это будет гораздо тяжелее, практически невозможно. «Локо» лучше готов физически. И даже не лучшая его игра с «Сочи» показала, что с движением все в порядке. Не случайно додавили в концовке. Заставили соперника отставать на шаг, на метр — это и привело к трем подряд забитым мячам. Руденко, Бакаеву, которых хорошо знаю по «Химкам», только это и нужно. Думаю, что Зелимхан теперь сыграет с первых минут. Наигрывать на роль первого форварда все же будут Комличенко. А вот Воробьев вновь останется в запасе, он эффективен как раз после скамейки. Почему бы не повторить удачный трюк, как с сочинцами, даже на фарт. Мой прогноз — Кордоба опять не забьет, а «Локо» поймает шанс в конце и победит — 0:1. Ринат Билялетдинов

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Краснодар» 5 раз победил

«Локомотив» в последних 6-и встречах проиграл только 1 раз

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.88, победа «Локомотива» — 3.95, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Краснодар» сможет победить. «Быки» уверенно действуют на своем поле.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.55.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.