Краснодар — Локомотив: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 2.55 + экспертиза Билялетдинова

Краснодар
Локомотив
«Краснодар»
Турнирное положение: Команда удачно стартовала в нынешнем сезоне РПЛ, набрав максимальные 3 очка после 1-го тура. «Краснодар» занимает 2-е место в таблице.
Напомним, что в прошедшем сезоне «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России. В сезоне 2025/2026 «Краснодар» будет пытаться защитить титул.
Краснодар — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре команда разгромила «Пари НН» в Казани со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. «Краснодар» не дал шансов сопернику на то, чтобы зацепиться за результат.
В последних 5-и встречах команда 4 раза победила и однажды проиграла ЦСКА (0:1) во встрече за Суперкубок России. За этот отрезок «Краснодар» сумел забить 14 голов при 5-и пропущенных.
Состояние команды: Есть ощущение, что «Краснодар» находится в отличной форме. Команда продемонстрировала класс уже в 1-м туре. «Локомотиву» точно будет непросто в предстоящем поединке.
В 1-м туре нового сезона РПЛ в составе «быков» блистал полузащитник Эдуард Сперцян, который оформил гол и голевую передачу.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» также уверенно стартовали в новом сезоне. После 1-го тура «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.
Напомним, что в прошлом сезоне московская команда выбыла из борьбу за топ-3 в чемпионате. На сей раз в «Локомотиве» надеются побороться за лидерские позиции.
Последние матчи: В 1-м туре нового сезона РПЛ команда разгромила «Сочи» со счетом 3:0. В этой встрече «Локомотив» забил ключевые гол в концовке встречи — на 81-й, 83-й и 87-й минутах.
В последних 5-и поединках «железнодорожники» проиграли только московскому «Динамо» со счетом 1:5 в товарищеской встрече. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 8-и пропущенных.
Не сыграют: Мампасси и Самошников (у обоих — травмы).
Состояние команды: Многие ожидают от «Локомотива» более удачного сезона, чем прошлый, но стоит учитывать, что и конкуренты усилились. «Железнодорожникам» будет непросто бороться с топовыми соперниками.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Краснодар» и «Локомотив» трижды сыграли вничью. За этот отрезок команды также выиграли по одному разу.
Прогноз Рината Билялетдинова
Бывший наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»:
Статистика для ставок
- В последних 6-и встречах «Краснодар» 5 раз победил
- «Локомотив» в последних 6-и встречах проиграл только 1 раз
- В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.88, победа «Локомотива» — 3.95, ничья — за 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Краснодар» сможет победить. «Быки» уверенно действуют на своем поле.
Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.55.
Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.