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    Батраков прокомментировал победу «Локомотива» над «Краснодаром»

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче против «Краснодара» (2:1).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Атмосфера в команде положительная. В принципе выезд в Краснодар сложный из‑за логистики. Плюс это действующий чемпион, приятно победить. Конечно, хочется отдать должное сопернику, хорошая и интересная команда с хорошим подбором игроков», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

    «Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».

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