Батраков прокомментировал победу «Локомотива» над «Краснодаром»

Полузащитниквысказался о матче против(2:1).

«Атмосфера в команде положительная. В принципе выезд в Краснодар сложный из‑за логистики. Плюс это действующий чемпион, приятно победить. Конечно, хочется отдать должное сопернику, хорошая и интересная команда с хорошим подбором игроков», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

«Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».