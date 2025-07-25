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    Шнапцев: Считаю, что весь матч арбитр судил в сторону «Крыльев»

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    Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев подверг критике работу арбитров в матче против «Крыльев Советов» (0:2).

    Сергей Чебан
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    Сергей Чебан

    «Соперник фолил, я падал, судья не свистел. Я считаю, что весь матч он судил в их сторону. Почувствовал, что это сильно влияет на нас, мы "поджались" в конце первого тайма. Когда в моменте 50 на 50 судья свистит в их сторону, конечно, тяжело и неприятно, есть вопросы к судейству. Не хочу сказать, что мы из‑за судьи проиграли, но хотелось бы, чтобы моменты 50 на 50 он судил честно. Когда контакт в ногах 100%, думаю, нужно свистеть. Я к нему после первого тайма подхожу, когда мне по ногам бьют. Он говорит: "Так я вам аут дал". Я отвечаю: "Когда контакт в ногах, это фол, то есть суди по правилам, неважно, что мяч ушел в аут и остался у нас", — приводит слова Шнапцева "Матч ТВ".

    Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

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