Сон Хын Мин может продолжить карьеру в МЛС

начал переговоры о продаже 33-летнего вингерав клуб МЛС. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Пола Тенорио.

Интерес к Сон Хын Мину проявляет команда, где уже выступает его бывший партнер по «шпорам» — вратарь Уго Льорис. Хотя соглашение между сторонами пока не достигнуто, переговоры находятся в активной стадии.

«Тоттенхэм» готов отпустить Сона за год до завершения контракта, чтобы получить трансферную компенсацию. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €20 млн.

В сезоне-2024/25 Сон провел 46 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач.