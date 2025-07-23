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    Тен Хаг не отпустит Джаку из «Байера»

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    Наставник леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг сообщил, что против ухода из команды полузащитника Гранита Джаки.

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    «Агент Джаки может говорить что угодно, но этот клуб уже отпустил трех важных игроков, и мы больше никого не отпустим. Гранит — лидер, у него еще три года контракта», — цитирует Voetbal Primeur слова тен Хага.

    Голландец Эрик тен Хаг возглавил «Байер» этим летом после ухода в «Реал» Хаби Алонсо. «Фармацевтов» уже покинули Флориан Вирц, Джонатан Тан и Джереми Фримпонг.

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    • В минувшем сезоне Джака сыграл 49 матчей за леверкузенцев, забил 2 мяча и сделал 7 ассистов.

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