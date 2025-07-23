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    Виктор Фрохольдт стал игроком «Порту»

    Футбол Португалия Порту Копенгаген Трансферы
    Полузащитник «Копенгагена» Виктор Фрохольдт перешел в португальский «Порту», подтвердил официальный сайт клуба.

    Виктор Фрохольдт
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    Виктор Фрохольдт

    По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро, хотя по некоторым источникам она может достигать 22 миллионов евро. Фрохольдт подписал контракт с «Порту» до 2030 года.

    19-летний Виктор Фрохольдт — воспитанник «Копенгагена». За основной состав датского клуба он провел 62 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    В марте 2025 года молодой хавбек дебютировал за сборную Дании и с тех пор провел два матча на международном уровне.

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