Виктор Фрохольдт стал игроком «Порту»

Полузащитникперешел в португальский, подтвердил официальный сайт клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро, хотя по некоторым источникам она может достигать 22 миллионов евро. Фрохольдт подписал контракт с «Порту» до 2030 года.

19-летний Виктор Фрохольдт — воспитанник «Копенгагена». За основной состав датского клуба он провел 62 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

В марте 2025 года молодой хавбек дебютировал за сборную Дании и с тех пор провел два матча на международном уровне.