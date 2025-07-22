«Аталанта» рассчитывает подписать Кьезу

может покинутьвсего через год после перехода из

По информации TuttoAtalanta, «Аталанта» заинтересована в аренде 27-летнего полузащитника с опцией последующего выкупа за €12 млн.

Клуб из Бергамо планирует в ближайшие дни начать переговоры с «Ливерпулем», чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

Кьеза перешёл в английский клуб в августе 2024 года, подписав контракт до лета 2028-го. В минувшем сезоне он провёл 14 матчей под руководством Арне Слота, забив два гола и отдав две результативные передачи. Однако отсутствие футболиста в расширенной заявке на предсезонный сбор усилило слухи о его возможном уходе этим летом.