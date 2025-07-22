ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеНовый Нуньес или будущий Анри? «Ливерпуль» делает ставку на Экитике
    Все новости спорта

    «Аталанта» рассчитывает подписать Кьезу

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Ювентус Аталанта Трансферы
    Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль» всего через год после перехода из «Ювентуса».

    Федерико Кьеза
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерико Кьеза

    По информации TuttoAtalanta, «Аталанта» заинтересована в аренде 27-летнего полузащитника с опцией последующего выкупа за €12 млн.

    Клуб из Бергамо планирует в ближайшие дни начать переговоры с «Ливерпулем», чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

    Кьеза перешёл в английский клуб в августе 2024 года, подписав контракт до лета 2028-го. В минувшем сезоне он провёл 14 матчей под руководством Арне Слота, забив два гола и отдав две результативные передачи. Однако отсутствие футболиста в расширенной заявке на предсезонный сбор усилило слухи о его возможном уходе этим летом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы Финляндии и Казахстана сыграют по низам?
  • КуПС — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как «Црвена Звезда» съездит на Гибралтар?
  • «Линкольн» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с победы?
  • «Хамрун» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч КуПС — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Линкольн — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ноа — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уильямс — Стернс
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры