Де Брейне — о переходе в «Наполи»: Для меня честь играть тут

Недавний новичок «Наполи»поделился своими первыми впечатлениями от нахождения в клубе и объяснил, почему выбрал чемпиона Италии.

«Для меня большая честь играть за одну команду, где был Диего Марадона. Не думаю, что это добавляет мне давления. Если ты играешь за большие команды, давление всегда присутствует, потому что они хотят побеждать.

Марадона — легенда, но я сам по себе. Я сделаю всё, что в моих силах, и, надеюсь, доставлю удовольствие городу и болельщикам. Я здесь, потому что этот клуб очень конкурентоспособен, и я смогу показать здесь, на что способен. Я очень рад этому новому приключению.

У меня по-прежнему есть мотивация и качества, чтобы быть конкурентоспособным на этом уровне. Меня впечатлили планы "Наполи", и я очень доволен своим выбором», — цитирует Де Брейне официальный сайт «Наполи».

33-летний Де Брейне заключил контракт с «Наполи» на два года с зарплатой € 5 млн в год. В прошлом сезоне за «Ман Сити» бельгиец сыграл 40 матчей, забил в них 6 мячей и сделал 8 голевых передач.