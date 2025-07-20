Последняя встреча команд осталась за грозненцами. «Ахмат» переиграл «бордовых» на своем поле со счетом 2:1. Это была первая победа хозяев в очных встречах с 2017 года.
Летом «Ахмат» пережил смену главного тренера и пока непонятно, как это отразится на результатах. «Рубин» же подошел к новому сезону без изменений. Кто по итогу окажется победителем, и будет ли он вообще?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Ахмат» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 2.17 и 3.50 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru уверены, что игра будет очень близкой и нерезультативной. Ставки можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект сгенерировал минимальную победу «Рубина» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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