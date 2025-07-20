приметв стартовом туре чемпионата России. Матч запланирован на 20 июля 20:30 мск.

Последняя встреча команд осталась за грозненцами. «Ахмат» переиграл «бордовых» на своем поле со счетом 2:1. Это была первая победа хозяев в очных встречах с 2017 года.

Летом «Ахмат» пережил смену главного тренера и пока непонятно, как это отразится на результатах. «Рубин» же подошел к новому сезону без изменений. Кто по итогу окажется победителем, и будет ли он вообще?

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Ахмат» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 2.17 и 3.50 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что игра будет очень близкой и нерезультативной. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект сгенерировал минимальную победу «Рубина» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.