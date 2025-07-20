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    Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?

    Ахмат — Рубин: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.50

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Рубин»
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    Мирлинд Даку («Рубин»)
    20 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июля 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне грозненский коллектив финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги и играл переходные матчи за право остаться в РПЛ, сделав это довольно успешно.

    В 30 матчах грозненцы смогли набрать лишь 26 баллов и на шесть очков опередили зону прямого вылета.

    Ахмат — Рубин: коэффициенты букмекеров

    За сезон команда из Грозного 27 раз поразила ворота соперника и 48 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в товарищеских играх «зелено-белые» победили «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

    До этого же ахматовцы прошли «Урал» (1:2, 2:0) в стыковых встречах за право остаться в РПЛ.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    До этого же «Ахмат» крупно уступил «Зениту» (0:3) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: летом в команде сменился главный тренер. На смену Сергею Ташуеву пришел Александр Сторожук, который до этого работал в тульском «Арсенале». На него возлагают большие надежды.

    Главной задачей «Ахмата», конечно, является избежание борьбы за выживание и стыковые матчи. Команда должна быть хотя бы середняком российского чемпионата.

    «Рубин»

    Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне был крепким середняком российского чемпионата.

    Казанцы за 30 туров смогли набрать 45 очков и финишировали на седьмой строчке, сразу же за топ-6.

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    • За весь сезон казанский коллектив смог забить 42 мяча, а пропустил целых 45.

    Последние матчи: в контрольных встречах команда из столицы Татарстана выиграла у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), а также сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1).

    В последних официальных матчах «рубиновые» победили «Оренбург» (4:2), но проиграли «Химкам» (2:3).

    Не сыграют: травмирован Даниил Кузнецов.

    Состояние команды: во время летнего трансферного окна «Рубин» практически не усилился, но зато смог сохранить и продлить контракт с Мирлиндом Даку, которого очень хотел «Зенит».

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    Подопечные Рашида Рахимова остаются той же крепкой командой, что и в прошлом сезоне. С «Рубином» легко точно никому не будет, а команда вполне может вновь побороться за семерку сильнейших.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» выиграл только 1 из последних 9 официальных матчей

    • «Рубин» не играет вничью на протяжении 7 официальных матчей

    • В последней очной игре «Ахмат» переиграл «Рубин» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубина» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Рубин» точно не слабее соперника, но «Ахмат» всегда хорошо играет дома, поэтому команды вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: первый матч сезона, жаркая погода, команды вполне могут не забить много.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ахмат — Рубин?

    Матч Ахмат — Рубин состоится 20 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ахмат — Рубин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ахмат — Рубин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат — Рубин?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ахмат — Рубин?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубина» — в 3.15.

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    Ахмат — Рубин: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 20.07.202520:30. Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
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