Ахмат — Рубин: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.50

Ахмат
Рубин
«Ахмат»
Турнирное положение: в прошлом сезоне грозненский коллектив финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги и играл переходные матчи за право остаться в РПЛ, сделав это довольно успешно.
В 30 матчах грозненцы смогли набрать лишь 26 баллов и на шесть очков опередили зону прямого вылета.
Ахмат — Рубин: коэффициенты букмекеров
За сезон команда из Грозного 27 раз поразила ворота соперника и 48 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в товарищеских играх «зелено-белые» победили «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
До этого же ахматовцы прошли «Урал» (1:2, 2:0) в стыковых встречах за право остаться в РПЛ.
До этого же «Ахмат» крупно уступил «Зениту» (0:3) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: летом в команде сменился главный тренер. На смену Сергею Ташуеву пришел Александр Сторожук, который до этого работал в тульском «Арсенале». На него возлагают большие надежды.
Главной задачей «Ахмата», конечно, является избежание борьбы за выживание и стыковые матчи. Команда должна быть хотя бы середняком российского чемпионата.
«Рубин»
Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне был крепким середняком российского чемпионата.
Казанцы за 30 туров смогли набрать 45 очков и финишировали на седьмой строчке, сразу же за топ-6.
За весь сезон казанский коллектив смог забить 42 мяча, а пропустил целых 45.
Последние матчи: в контрольных встречах команда из столицы Татарстана выиграла у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), а также сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1).
В последних официальных матчах «рубиновые» победили «Оренбург» (4:2), но проиграли «Химкам» (2:3).
Не сыграют: травмирован Даниил Кузнецов.
Состояние команды: во время летнего трансферного окна «Рубин» практически не усилился, но зато смог сохранить и продлить контракт с Мирлиндом Даку, которого очень хотел «Зенит».
Подопечные Рашида Рахимова остаются той же крепкой командой, что и в прошлом сезоне. С «Рубином» легко точно никому не будет, а команда вполне может вновь побороться за семерку сильнейших.
Статистика для ставок
- «Ахмат» выиграл только 1 из последних 9 официальных матчей
- «Рубин» не играет вничью на протяжении 7 официальных матчей
- В последней очной игре «Ахмат» переиграл «Рубин» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубина» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 2.20Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.35Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: «Рубин» точно не слабее соперника, но «Ахмат» всегда хорошо играет дома, поэтому команды вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: первый матч сезона, жаркая погода, команды вполне могут не забить много.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.