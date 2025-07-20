Ахмат — Рубин: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.50

20 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: в прошлом сезоне грозненский коллектив финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги и играл переходные матчи за право остаться в РПЛ, сделав это довольно успешно.

В 30 матчах грозненцы смогли набрать лишь 26 баллов и на шесть очков опередили зону прямого вылета.

За сезон команда из Грозного 27 раз поразила ворота соперника и 48 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в товарищеских играх «зелено-белые» победили «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

До этого же ахматовцы прошли «Урал» (1:2, 2:0) в стыковых встречах за право остаться в РПЛ.

Прогнозы и ставки на РПЛ

До этого же «Ахмат» крупно уступил «Зениту» (0:3) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: летом в команде сменился главный тренер. На смену Сергею Ташуеву пришел Александр Сторожук, который до этого работал в тульском «Арсенале». На него возлагают большие надежды.

Главной задачей «Ахмата», конечно, является избежание борьбы за выживание и стыковые матчи. Команда должна быть хотя бы середняком российского чемпионата.

«Рубин»

Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне был крепким середняком российского чемпионата.

Казанцы за 30 туров смогли набрать 45 очков и финишировали на седьмой строчке, сразу же за топ-6.

За весь сезон казанский коллектив смог забить 42 мяча, а пропустил целых 45.

Последние матчи: в контрольных встречах команда из столицы Татарстана выиграла у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), а также сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1).

В последних официальных матчах «рубиновые» победили «Оренбург» (4:2), но проиграли «Химкам» (2:3).

Не сыграют: травмирован Даниил Кузнецов.

Состояние команды: во время летнего трансферного окна «Рубин» практически не усилился, но зато смог сохранить и продлить контракт с Мирлиндом Даку, которого очень хотел «Зенит».

Подопечные Рашида Рахимова остаются той же крепкой командой, что и в прошлом сезоне. С «Рубином» легко точно никому не будет, а команда вполне может вновь побороться за семерку сильнейших.

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл только 1 из последних 9 официальных матчей

«Рубин» не играет вничью на протяжении 7 официальных матчей

В последней очной игре «Ахмат» переиграл «Рубин» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубина» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Рубин» точно не слабее соперника, но «Ахмат» всегда хорошо играет дома, поэтому команды вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: первый матч сезона, жаркая погода, команды вполне могут не забить много.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.