1-й таймСпартак — Динамо МахачкалаОнлайн
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    Манфред Угальде«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн в прямом эфире

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    19 июля в Москве «Спартак» будет принимать махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура российской Премьер-лиги. Начало в 20:30 по мск.

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    Москвичи закончили сезон двумя победами, которые позволили «красно-белым» финишировать четвертыми. В межсезонье «Спартак» одержал две победы и сыграл вничью в трех товарищеских поединках. Так что в целом хозяева в неплохой форме.

    «Динамо» в прошлом сезоне ходило по лезвию ножа. Длинная безвыигрышная серия чуть не привела к вылету, но все же махачкалинцы финишировали на 2 пункта выше зоны плей-офф, избежав нервных стыковых матчей. Перед стартом нового розыгрыша «Динамо» проиграло «Зениту», «Ростову» и «Краснодару».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» постарается отдать должок за поражение в апреле. Из четырех очных встреч прошлого сезона хозяева выиграли только одну. Посмотрим, стартует ли «Спартак» с победы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Спартак» фаворитом с большим перевесом по коэффициентам. Цифры составляют 1.40 и 8.00.

    • По мнению экспертов LiveSport, «Спартак» преподаст урок «Динамо» и отомстит за прошлую обиду. Прогноз со ставками можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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