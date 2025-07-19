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    «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?

    Спартак — Динамо Мх: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Мх
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
    «Спартак» встретится с «Динамо» Махачкала в 1-м туре российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 июля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Июля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Спартак»

    Перед стартом РПЛ: Кажется, что «красно-белые» подошли в новому сезону в хорошей форме, проведя несколько товарищеских матчей. Первый тур нового сезона «Спартак» начнет на своем поле.

    «Красно-белые» в прошедшем сезоне заняли 4-е место в таблице чемпионата России с 57-ю очками в активе, отстав от лидерства на 10 пунктов.

    Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече «Спартак» разгромил «Спартак» из Субботицы со счетом 4:1. До этого команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

    В последних 5-и встречах «красно-белые» 4 раза победили и однажды сыграли вничью. За этот отрезок «Спартак» забил 16 голов при 4-х пропущенных мячах.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Тео Бонгонда из-за травмы.

    Состояние команды: «Спартак», как правило, отлично проводит 1-ю часть сезона. К тому же, на своем поле «красно-белые» любят играть ярко и результативно.

    Стоит отметить, что «Спартак» в летнее трансферное окно сохранил нападающего Манфреда Угальде, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Этот форвард наверняка скажет свое слово в предстоящем матче.

    «Динамо» Махачкала

    Перед стартом РПЛ: В прошедшем сезоне чемпионата России махачкалинцы не без труда сохранили прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место в таблице с 29-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Динамо» также заняло 11-ю строчку по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 45-и возможных. К тому же, команда забила очень мало голов в гостях (8).

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Динамо» проиграло «Ростову» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого махачкалинцы уступили «Зениту» (0:2).

    «Динамо» проиграло 3 последних товарищеских матча. За этот отрезок команда также уступила «Краснодару» со счетом 1:4, ведя в 1 мяч с начала встречи. Затем махачкалинцы пропустили 4 гола подряд.

    Не сыграет: Сослан Кагермазов из-за травмы.

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    Состояние команды: В новом сезоне «Динамо» снова будет бороться за выживание. У команды отлично выстроена оборонительная линия, но нападение сильно страдает.

    Стоит отметить, что «Динамо» регулярно создает проблемы «Спартаку» в очных матчах. За последние 4 встречи махачкалинцы проиграли только 1 раз, дважды победили и однажды сыграли вничью.

    Прогноз Валерия Непомнящего

    Российский тренер, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился мыслями перед матчем РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала:

  • Мне всегда трудно говорить о «Спартаке», поскольку это самая непредсказуемая команда. При всех тренерах зависит от настроения. Когда все хорошо, все и получается, играет в захватывающий футбол. Как только проблемы, плывут. Излишние эмоции вот уже 10 лет как-то действуют на игроков — и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Забивают гол, и все идет по накатанной. Пропускают — сразу теряются. В «Спартаке» с обороной всегда беда. Я и Бабича не особенно считаю столпом. Да, умеет себя проявить, показать в отдельных моментах. Бабич и Радич, если такого помните, одного поля ягоды. А убирать никого не надо, уже все наиграно. Главное, ничего не сломать. В том режиме, в котором играет Махачкала, очень сложно. Если, допустим, сравнивать с «Акроном», то те играют, а эти сражаются. Как бы не получилось, как с «Факелом», когда не дают сопернику играть и сами почти не играют. Но очень строгая, дисциплинированная команда, спору нет. Первая игра всегда будет сложной. Еще раз скажу, «Спартак» — команда настроения. Характер не прослеживается. Их нужно вывести из себя, чтобы завелись. Все может быть, но поставлю на победу москвичей с разницей в два.
  • Валерий Непомнящий

    • Статистика для ставок

    • «Спартак» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • «Динамо» Мх проиграло 3 последних матча

    • В последних 4-х очных встречах «Динамо» Мх проиграло «Спартаку» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.50, победа «Динамо» Мх — 6.90, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Спартак» сыграет результативно. Команда уверенно действует на своем поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.20.

    Прогноз: «Спартак» откроет счет уже в 1-м тайме, а затем доведет матч до победы.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме и в матче за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Динамо Мх?

    Матч Спартак — Динамо Мх состоится 19 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Динамо Мх?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Динамо Мх?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Динамо Мх?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Динамо Мх?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.50, победа «Динамо» Мх — 6.90, ничья — за 4.30.

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