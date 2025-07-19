Спартак — Динамо Мх: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 2.20

Спартак
Динамо Мх
«Спартак»
Перед стартом РПЛ: Кажется, что «красно-белые» подошли в новому сезону в хорошей форме, проведя несколько товарищеских матчей. Первый тур нового сезона «Спартак» начнет на своем поле.
«Красно-белые» в прошедшем сезоне заняли 4-е место в таблице чемпионата России с 57-ю очками в активе, отстав от лидерства на 10 пунктов.
Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече «Спартак» разгромил «Спартак» из Субботицы со счетом 4:1. До этого команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).
В последних 5-и встречах «красно-белые» 4 раза победили и однажды сыграли вничью. За этот отрезок «Спартак» забил 16 голов при 4-х пропущенных мячах.
Не сыграет: Тео Бонгонда из-за травмы.
Состояние команды: «Спартак», как правило, отлично проводит 1-ю часть сезона. К тому же, на своем поле «красно-белые» любят играть ярко и результативно.
Стоит отметить, что «Спартак» в летнее трансферное окно сохранил нападающего Манфреда Угальде, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Этот форвард наверняка скажет свое слово в предстоящем матче.
«Динамо» Махачкала
Перед стартом РПЛ: В прошедшем сезоне чемпионата России махачкалинцы не без труда сохранили прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место в таблице с 29-ю очками в активе.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Динамо» также заняло 11-ю строчку по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 45-и возможных. К тому же, команда забила очень мало голов в гостях (8).
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Динамо» проиграло «Ростову» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого махачкалинцы уступили «Зениту» (0:2).
«Динамо» проиграло 3 последних товарищеских матча. За этот отрезок команда также уступила «Краснодару» со счетом 1:4, ведя в 1 мяч с начала встречи. Затем махачкалинцы пропустили 4 гола подряд.
Не сыграет: Сослан Кагермазов из-за травмы.
Состояние команды: В новом сезоне «Динамо» снова будет бороться за выживание. У команды отлично выстроена оборонительная линия, но нападение сильно страдает.
Стоит отметить, что «Динамо» регулярно создает проблемы «Спартаку» в очных матчах. За последние 4 встречи махачкалинцы проиграли только 1 раз, дважды победили и однажды сыграли вничью.
Прогноз Валерия Непомнящего
Российский тренер, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился мыслями перед матчем РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала:
Статистика для ставок
- «Спартак» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей
- «Динамо» Мх проиграло 3 последних матча
- В последних 4-х очных встречах «Динамо» Мх проиграло «Спартаку» только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.50, победа «Динамо» Мх — 6.90, ничья — за 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Спартак» сыграет результативно. Команда уверенно действует на своем поле.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.20.
Прогноз: «Спартак» откроет счет уже в 1-м тайме, а затем доведет матч до победы.
Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме и в матче за 2.20.