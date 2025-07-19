Пабло Солари: Я соскучился по чемпионству

Крайний нападающийподелился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги и оценил шансы команды на чемпионство.

«Лично я соскучился по этому чувству. В моей карьере были чемпионства и с "Коло-Коло", и с "Ривером", победы в Кубке Чили и Суперкубке Аргентины. Уверен, нашей команде по силам добиться в новом сезоне поставленной цели и оказаться на вершине», — приводит слова Солари сайт «Спартака».

С момента перехода в московский клуб 24-летний аргентинец провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Первый матч в новом сезоне «Спартак» проведет против «Динамо» Махачкала 19 июля. С прогнозом матча можно ознакомиться по ссылке.