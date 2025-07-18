Лукас Васкес может оказаться в «Ювентусе»

Экс-защитник мадридскогоможет продолжить карьеру в итальянской Серии A.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, агенты 34-летнего футболиста предложили его кандидатуру туринскому «Ювентусу».

Отмечается, что несмотря на интерес со стороны представителей игрока, Васкес не рассматривается как приоритетный вариант для «Юве» в текущем трансферном окне.

На данный момент испанец находится в статусе свободного агента. За десять сезонов в составе «Реала» он провел 402 матча и выиграл 23 трофея, в том числе три Лиги чемпионов, четыре титула Ла Лиги и четыре клубных чемпионата мира.