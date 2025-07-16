Агент Сильянова: Если сейчас появится рыночное предложение, «Локомотив» бы его рассмотрел

Агентвысказался о будущем защитника

«Предложений по Сильянову после продления контракта не было. Клубы, которые хотели его приобрести, рассчитывали на то, что у него кончается контракт и удастся сбить цену. Но руководство "Локомотива" заняло жесткую позицию — цену не сбивали и параллельно вели переговоры о новом контракте.

Но если сейчас появится рыночное предложение, "Локомотив" бы его рассмотрел. Если придет клуб, который будет предлагать немного другие финансы, не исключаю возможности трансфера», — цитирует агента «РИА Новости».

В прошлом сезоне 24-летний Сильянов принял участие в 37 поединках, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.