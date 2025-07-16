Быстров: В «Спартаке» Заболотный себя не проявит

Бывший российский полузащитниквысказался о переходе

«Вы вспомните хоть один матч, когда Заболотный хорошо себя проявил, выходя на замену. Нет таких матчей. Я его по "Тосно" знаю, когда он был моложе. Одно дело, когда ты выходишь в основном составе на 90 минут и борешься, и другое дело, когда ты игрок, который может выйти на замену на 20 минут и усилить. Пободаться, побороться — да, он незаменим.

Но здесь он не проявит себя. Заболотный — наконечник. Когда он играет в основном составе, он полезный. Это как с Бухаровым, он идеально играет головой, но его 30 раз на эти 15-20 минут выпускали и ноль голов», — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, футбол! ".

В прошедшем сезоне нападающий провел за 'Химки' 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.