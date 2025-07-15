«Жувентуде» и «Спорт Ресифи» — два главных аутсайдера турнирной таблицы, которые давно не побеждали в чемпионате. В прошлом туре хозяева уступили «Гремио», а «Спорт Ресифи» уступил «Мирассолу».
В очных поединках пока что перевес у «Спорт Ресифи». Клуб не уступает «Жувентуде» уже третий матч, в двух гости были победителями.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.60 и 2.87 — букмекеры считают, что фаворитом является «Жувентуде».
- Эксперты LiveSport. Ru дали прогноз, в котором назвали возможного победителя встречи.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жувентуде» — «Спорт Ресифи» смотрите на LiveCup. Run.
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