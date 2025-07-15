Первый поединок завершился победой гостей 3:1. Так румыны продолжили побеждать после того, как взяли Суперкубок Румынии.
С учетом того, что ФКСБ провел очень уверенный первый матч, имеет хороший запас, у него очень высокие шансы на проход в следующий раунд. Такого же мнения и многие эксперты.
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Прогнозы и ставки
Оценки экспертов:
- Котировки букмекеров составляют 7.30 и 1.38, на ничью можно поставить за 4.50.
- На LiveSport. Ru считают, что ответный матч будет скромнее по счету. Ставки на игру эксперты предложили в этом прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер Эскальдес» — ФКСБ смотрите на LiveCup. Run.
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